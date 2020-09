Roglič: Pred Tourom sem pričakoval, da bo Pogačar močan

Lyon, 11. septembra - Čeprav v 13. etapi kolesarske dirke po Franciji slovenska kolesarja Primož Roglič in Tadej Pogačar nista slavila dvojne zmage, je današnji dosežek 30-letnika in devet let mlajšega konkurenta širše gledano še bolj odmeven. Roglič je namreč obdržal rumeno majico, Pogačar pa je oblekel belo in zdaj zaseda drugo mesto v skupnem seštevku.