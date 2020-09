Evropske borze teden sklenile neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 11. septembra - Evropske borze danes niso imele enotne smeri. Po poročanju tujih agencij so bili vlagatelji ta teden ponovno pozorni na pogajanja med Londonom in Brusljem o odnosih med stranema po brexitu, kjer še ni prišlo do bistvenega napredka. Spremljajo tudi razvoj pandemije covida-19 in ukrepe, ki jih za omejitev širjenja virusa sprejemajo države.