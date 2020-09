Roglič in Pogačar prvi in drugi v boju za rumeno majico

Lyon, 11. septembra - Ubežnik, Kolumbijec Daniel Martinez (EF Pro Cycling), je zmagovalec zahtevne 13. etape dirke po Franciji, boj za rumeno majico pa je potekal več minut zadaj. V njem sta znova najbolje kolesarila Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), ki sta strla tekmece in zdaj zasedata prvo in drugo mesto v boju za rumeno majico.