Židan po poročanju portala Siol pod drobnogledom protikorupcijske komisije

Ljubljana, 11. septembra - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na lastno pobudo uvedla predhodni preizkus morebitnega suma kršitev pri sprejemanju in poročanju o prejetih darilih na odprtju prve vinske banke na Krasu. Tega se ga je udeležil poslanec SD in nekdanji kmetijski minister ter nekdanji predsednik DZ in stranke SD Dejan Židan, poroča portal Siol.net.