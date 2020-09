V Srbiji 92 novih okužb s koronavirusom, v BiH 290

Beograd/Sarajevo, 11. septembra - V Srbiji so v preteklih 24 urah potrdili 92 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, za covidom-19 je umrla ena oseba, so sporočile tamkajšnje zdravstvene oblasti. V BiH so medtem potrdili 290 novih primerov, za koronavirusno boleznijo je umrlo še šest ljudi.