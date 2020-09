Američani se spominjajo žrtev terorističnih napadov 11. septembra 2001

New York, 11. septembra - Američani se danes spominjajo skoraj 3000 žrtev terorističnih napadov 11. septembra 2001. Slovesnosti ob 19. obletnici napadov sredi pandemije novega koronavirusa so na trenutek celo uspele prekiniti žolčno predsedniško kampanjo pred volitvami 3. novembra. Politični govorniki so polni spomina na enotnost države takoj po napadih.