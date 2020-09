Od danes krajše karantensko obdobje

Ljubljana, 13. septembra - Vse od danes naprej izdane odrejene karantene bodo trajale 10 in ne več 14 dni. To velja tako za tiste karantenske odločbe, izdane potnikom na meji ob prihodu iz držav na rdečem seznamu, kot tudi za karantene, ki so bile posameznikom odrejene zaradi visoko rizičnega stika. Vse do danes izdane karantenske odločbe pa še vedno trajajo 14 dni.