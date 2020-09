Pred 130 leti se je rodila mojstrica kriminalk Agatha Christie

London, 15. septembra - Mineva 130 let od rojstva britanske pisateljice kriminalk Agathe Christie, ki se je bralcem priljubila z likoma Hercula Poirota in Miss Marple. Agatha Christie velja za najbolj prodajano in prevajano avtorico vseh časov. Napisala je okoli 80 knjig, ki so bile po svetu prodane v več kot dveh milijardah izvodov in prevedene v več kot 100 jezikov.