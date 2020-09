Švedski poslanec nominiral ZDA, Srbijo in Kosovo za Nobelovo nagrado za mir

Stockholm, 11. septembra - Švedski poslanec Magnus Jacobsson je nominiral vlade ZDA, Kosova in Srbije za Nobelovo nagrado za mir, potem ko sta srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Avdullah Hoti pred tednom dni v Beli hiši podpisala sporazum o gospodarskih odnosih. Poslanec je prepričan, da predstavlja trgovanje pomemben gradnik na poti do miru.