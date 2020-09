Ljubljanska borza: Delnice Krke v nasprotju s trendom

Ljubljana, 11. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je zadnji dan tedna porasel za 0,70 odstotka in se oblikoval pri 847,34 točke. Od pomembnejših so se pocenile le delnice Krke, ki so izgubile blizu četrtino odstotka. Obseg sklenjenih poslov je bil skromen, dosegel je zgolj 209.000 evrov.