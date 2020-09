Newyorške borze uvodoma v zelenem

New York, 11. septembra - Indeksi na newyorških borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja obarvali zeleno. Vlagatelji po navedbah analitikov v vse večjem številu menijo, da so tehnološka podjetja koronavirusno krizo prestala brez večjih pretresov, zato računajo na nadaljnjo rast delnic, piše tiskovna agencija Reuters.