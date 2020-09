SP v cestnem kolesarstvu uradno v Imoli

Imola, 11. septembra - Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je potrdila novo prizorišče članskega svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Potekalo bo v italijanski Imoli od 24. do 27. septembra. Po prvotnem načrtu bi moralo biti sicer SP v Švici v krajih Aigle in Martigny od 20. do 27. septembra, a so ga organizatorji zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili.