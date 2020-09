Milijoni volivcev v Rusiji bodo danes izbirali regionalne predstavnike

Moskva, 13. septembra - V 23 od skupno 85 ruskih regij bodo danes volili lokalne vlade in guvernerje. Volitve veljajo za preizkus delovanja "stroja" ruskega predsednika Vladimirja Putina pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto, potekale pa bodo v času, ko so številni Rusi nezadovoljni zaradi stagnacije gospodarstva in ravnanja oblasti v pandemiji covida-19.