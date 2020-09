Mollema odstopil, Quintana in Bardet na tleh

Lyon, 11. septembra - Na dirki po Franciji je dobrih 90 kilometrov pred ciljem 13. etape prišlo do padca, v katerega so bili vpleteni trije kolesarji, ki so visoko v skupnem seštevku. Francoz Romain Bardet in Kolumbijec Nairo Quintana sta lahko nadaljevala dirko, medtem ko je Nizozemec Bauke Mollema odstopil.