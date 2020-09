Hribar meni, da bi bilo treba izkoristiti sedanje politične razmere v Avstriji za ureditev položaja koroških Slovencev

Ljubljana/Celovec, 25. septembra - Treba je izkoristiti politično okno v Avstriji, ki ga predstavljata sedanja koalicijska vlada z Zelenimi in predsednik države Alexander Van der Bellen. To okno je optimalno, stvari pa se lahko hitro obrnejo in vsega je konec, je pogovoru za STA ob obletnici koroškega plebiscita dejal predsednik Enotne liste (EL) Gabriel Hribar.