Logar na delovnem kosilu gostil veleposlanike Nata

Ljubljana, 11. septembra - Zunanji minister Anže Logar je danes v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani na delovnem kosilu gostil veleposlanike držav članic Nata, ki so akreditirani v Sloveniji. Predstavil jim je načrte za izpolnjevanje zavez Slovenije do Nata ter izpostavil pomen skupnih vrednot in čezatlantskih vezi, ki so med prioritetami nove vlade in ministrstva.