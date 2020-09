V Borovnici bodo odprli novo P+R parkirišče

Borovnica, 12. septembra - V Borovnici bodo danes pri železniški postaji odprli novo P+R parkirišče, na katerem bo prostora za 96 vozil. Med drugim so uredili tudi pokrito kolesarnico, avtobusno postajališče z nadstrešnico in ekološki otok. Projekt je vreden dobrih 450.000 evrov, pri čemer sta 250.000 evrov prispevali EU in država.