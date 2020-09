Mineva 80 let od odkritja jame Lascaux

Pariz, 12. septembra - Četverica mladostnikov si je zaželela avanturo in raziskati globoko jamo. Namesto tega so naleteli na bogato prazgodovinsko najdišče stenskih risb. Na današnji dan natančno pred 80 leti, 12. septembra 1940, niti sanjali niso, da so razkrili eno najpomembnejših arheoloških najdb v Evropi - jamo Lascaux v Franciji, piše nemška tiskovna agencija dpa.