Surs: V letu 2019 na razstavah našteli 2,8 milijona obiskovalcev, na prireditvah 4,45 milijona

Ljubljana, 11. septembra - Muzeji in galerije v Sloveniji so lani pripravili 1406 razstav, na katerih so našteli 2,8 milijona obiskovalcev. V Sloveniji je bilo izvedenih skoraj 25.000 kulturnih prireditev na odrih ali povprečno okoli 68 na dan. Ogledalo si jih je več kot 4,45 milijona obiskovalcev, so sporočili iz Statističnega urada RS (Surs).