Serija Živi mrtveci bo v letu 2022 dobila epilog

Los Angeles, 12. septembra - Sklepna sezona ameriške zombi serije Živi mrtveci bo na sporedu v letu 2022, vključevala pa bo 24 epizod, so sporočili iz ameriške televizijske mreže AMC. Serija, ki je na sporedu od leta 2010 in bo dočakala 11 sezon, pa ne jemlje slovesa. Dva od junakov - Daryl Dixon in Carol Peletier - bosta namreč protagonista nove serije, poroča britanski BBC.