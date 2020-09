Skrajšanje karantenskega obdobja ne velja za nazaj

Ljubljana, 11. septembra - Karantenske odločbe, izdane pred nedeljo, ko začne veljati krajše karantensko obdobje, še vedno trajajo 14 dni. To velja tako za odločbe, ki so jih potniki ob prihodu iz države na rdečem seznamu dobili na meji, kot tudi za tiste, ki so bile izdane zaradi visoko rizičnega stika z osebo, okuženo z novim koronavirusom, so pojasnili na ministrstvu.