Hrvaški turizem v prvih osmih mesecih na približno polovici lanskih rezultatov

Zagreb, 11. septembra - Na Hrvaškem so v prvih osmih letošnjih mesecih zabeležili 6,8 milijona obiskov, kar je 59 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Obenem so zabeležili 47,6 milijona nočitev, ki predstavljajo 53 odstotkov lanskih nočitev, so objavili danes v Zagrebu. Slovenske nočitve in obiski so bili v prvih osmih mesecih na več kot 80 odstotkov lanskih.