Vlada v odzivu na zadržke fiskalnega sveta izpostavlja pozitivne učinke protikoronskih ukrepov

Ljubljana, 11. septembra - Paketi ukrepov za blažitev posledic koronavirusne krize in za okrevanje gospodarstva imajo po dosedanjih ocenah pozitiven vpliv na gospodarsko aktivnost, so v odzivu na mnenje fiskalnega sveta, ki ima zadržke glede predloga rebalansa, poudarili na vladi. Izpostavili so, da je bil rebalans pripravljen v negotovih razmerah.