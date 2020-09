Maraton na ljubljanskih ulicah bo potekal 25. oktobra

Ljubljana, 11. septembra - Ljubljanski maraton bo 25. oktobra potekal na ulicah slovenske prestolnice, so sporočili organizatorji, ki so za izvedbo v sicer okrnjeni obliki dobili zeleno luč Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). "Ljubljanski maraton bomo pripravili, tudi dolžine ostajajo enake, 10, 21 in 42 km," je za STA potrdil direktor maratona Gojko Zalokar.