V saboru sprejeli zakon o popotresni obnovi Zagreba

Zagreb, 11. septembra - Poslanci v hrvaškem saboru so danes sprejeli zakon o popotresni obnovi Zagreba in okolice. Novi zakon so sprejeli skoraj pol leta po potresu z magnitudo 5,3, ki je 22. marca povzročil za 11,5 milijarde evrov škode v Zagrebu in še dveh županijah. Obnovo poslopij bo država financirala s 60 odstotki, županije in lastniki pa s po 20 odstotki.