V Kobaridu nova razdelilno-transformatorska postaja

Kobarid, 11. septembra - Družbi Sodo in Elektro Primorska sta ta teden v uporabo predali novo razdelilno transformatorsko postajo Kobarid. Ta bo omogočila večjo zanesljivost napajanja z električno energijo v regiji, zaradi sprostitev kapacitet pa bo možna priključitev novih odjemalcev in nadaljnji razvoj obstoječih, so sporočili iz družbe Sodo.