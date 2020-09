Bruce Springsteen se oktobra vrača z novim albumom Letter To You

New York, 12. septembra - Ameriški kantavtor Bruce Springsteen je v četrtek naznanil, da bo 23. oktobra izdal nov album, kot uvod vanj pa je že objavil naslovno pesem Letter To You. Springsteen, znan tudi pod vzdevkom The Boss, je album posnel s skupino E Street Band, s katero nastopa že od leta 1972. To bo njegov 20. album, ki bo sledil zelo uspešnemu albumu Western Stars.