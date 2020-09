Nevarnosti zaradi požara na avtoodpadu ni več, Ljubljančani lahko znova odprejo okna

Ljubljana, 11. septembra - Po požaru na avtoodpadu na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani ni več potrebe po zapiranju oken oziroma zadrževanju v zaprtih prostorih. Meritve onesnaženosti zraka so namreč pokazale, da koncentracija prašnih delcev ni več presežena, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.