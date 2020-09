Voditelji sredozemskih držav pripravljeni tudi na sankcije proti Turčiji

Ajaccio, 11. septembra - Voditelji sredozemskih članic Evropske unije so Turčijo v četrtek pozvali, naj preneha s svojo konfliktno politiko v vzhodnem Sredozemlju in se vrne za pogajalsko mizo. V nasprotnem primeru bi lahko Evropska unija do konca meseca predlagala nove sankcije proti Ankari, so v skupni izjavi po srečanju na Korziki zapisali voditelji.