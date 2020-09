V četrtek potrjenih rekordnih 108 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 11. septembra - V četrtek so v Sloveniji opravili 2758 testiranj na novi koronavirus, potrdili so 108 okužb, je vlada sporočila prek Twitterja. To je prvič, da je število okužb v enem dnevu pri nas preseglo sto. Prav tako so doslej opravili največ testiranj v enem dnevu. V četrtek ni umrl noben bolnik s covidom-19. Trenutno je v državi aktivna 701 okužba.