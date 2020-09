V Cankarjevem domu se začenja Druga godba 2020

Ljubljana, 11. septembra - Z dvojnim koncertom, na katerem bosta nastopili zasedbi Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove grape ter San Salvador iz Francije, se bo danes v Cankarjevem domu (CD) začel mednarodni festival Druga godba. Organizatorji so ga zaradi trenutnih razmer nekoliko predrugačili ter pripravili pet koncertnih večerov, ki se bodo zvrstili do 4. decembra.