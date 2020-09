Na platnu premiera plesne predstave Kodeks totemizma

Ljubljana, 12. septembra - V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo ob 20. uri premiera posnete predstave Kodeks totemizma, ki obravnava odnos med spoloma v predzgodovinskih časih ter vlogo posameznika skozi življenje od rojstva do smrti. Avtor predstave Nikola Pavlović in plesalka Nataša Đurić sta zaradi strogih koronavirusnih ukrepov ostala v Srbiji in predstavo posnela.