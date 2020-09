Znova gorelo na avtoodpadu v Ljubljani, svetuje se zapiranje oken in zadrževanje v zaprtih prostorih

Ljubljana, 11. septembra - Na zapuščenem avtoodpadu na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani je v četrtek zvečer ponovno prišlo do požara. Ta sicer ni bil tako obsežen kot pred dnevi in so ga že pogasili. Je pa nastalo veliko dima, sporoča Gasilska brigada Ljubljana. Okoliške prebivalce pozivajo, da imajo zaprta okna in se po nepotrebnem ne izpostavljajo vdihavanju dima.