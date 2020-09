Azarenka ustavila Williamsovo, v finalu tudi Osaka

New York, 11. septembra - Belorusinja Viktorija Azarenka in Japonka Naomi Osaka sta finalistki odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Azarenka je v treh nizih z 1:6, 6:3 in 6:3 premagala prvo zvezdnico Američanko Sereno Williams, Osaka pa drugo Američanko Jennifer Brady po dveh urah in osmih minutah s 7:6 (1), 3:6 in 6:3.