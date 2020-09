V Oregonu zaradi požarov evakuirali pol milijona ljudi

Sacramento, 11. septembra - V ameriški zvezni državi Oregon so v četrtek zaradi požarov evakuirali 500.000 ljudi oziroma deset odstotkov celotnega prebivalstva države. Še naprej gori tudi v Kaliforniji in državi Washington, do četrtka zvečer pa so v omenjenih državah v dneh dneh našteli skupaj devet smrtnih žrtev.