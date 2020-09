Microsoft ugotovil hekerske napade na Trumpovo in Bidnovo kampanjo

New York, 11. septembra - Podjetje Microsoft je odkrilo organizirane hekerske napade Rusije, Kitajske in Irana na predsedniški kampanji tako republikanca Donalda Trumpa kot demokrata Josepha Bidna ter na organizacije in posameznike, ki so povezani s kampanjama. Poročilo Microsofta je doslej najbolj celovito o tem, vendar ne pomeni nič novega.