Oslabljeni PSG za uvod poražen proti novemu prvoligašu

Lens, 10. septembra - Finalist lige prvakov in najuspešnejši francoski klub v zadnjih letih Paris Saint-Germain je svojo prvo tekmo domačega državnega prvenstva končal s porazom proti Lensu. Novi prvoligaš je Parižane, ki so prvenstvo začeli kasneje zaradi poznega igranja v evropskih tekmovanjih in so prvo tekmo odigrali brez številnih zvezdnikov, ugnal z 1:0.