Newyorške borze končale s padci

New York, 10. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili s precejšnjimi padci, potem ko je sredino zanimanje za delnice tehnoloških podjetij zamrlo. Za pesimizem med vlagatelji so poskrbeli tudi podatki o številu novih vlog za nadomestilo za čas brezposelnosti v ZDA, ki je ostalo skoraj nespremenjeno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.