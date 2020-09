Jan Polanc: Vloga pomočnika je stresna, a Tadeju moramo olajšati nalogo

Sarran, 11. septembra - Pomočniki najboljših kolesarjev na največjih dirkah so večkrat v ozadju in niso v soju žarometov. To vlogo na letošnji dirki po Franciji opravljata dva Slovenca, in sicer Jan Polanc, ki v UAE Team Emirates pomaga Tadeju Pogačarju, ter Matej Mohorič, ki je pri Bahrain-McLarnu v službi kapetana Mikela Lande. Oba tudi danes čaka zahtevna naloga.