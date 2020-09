V OŠ Braslovče do danes potrjenih 20 okužb s koronavirusom

Braslovče, 10. septembra - V Osnovni šoli Braslovče so imeli do danes do 12. ure potrjenih 20 okužb z novim koronavisurom. Okuženih je 11 zaposlenih in devet učencev. Trenutno so v karanteni trije oddelki Osnovne šole Braslovče, podružnična osnovna šola Trnava in vrtec Trnava pa ostajata zaprta, je sporočil braslovški župan Tomaž Žohar.