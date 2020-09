V delu Palme de Mallorca zaradi izbruha koronavirusa uvajajo karantenske ukrepe

Palma de Mallorca, 10. septembra - Regionalne oblasti na španskem otoku Majorka so danes napovedale stroge ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa za dele prestolnice otoka, potem ko so potrdili večje število novih okužb. Prebivalci štirih četrti zunaj zgodovinskega središča mesta bodo lahko od petka zvečer zapustili območje le za odhod v službo in šolo ali obisk zdravnika.