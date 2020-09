Diskontna trgovina z oblačili Century 21 zaprosila za stečajno zaščito

New York, 10. septembra - Diskontna trgovina z oblačili, obutvijo in drugim potrošniškim blagom Century 21 je na stečajnem sodišču v New Yorku zaprosila za zaščito pred upniki in napovedala zaprtje vseh svojih 13 trgovin po New Yorku, New Jerseyju, Pensilvaniji in na Floridi.