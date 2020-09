Umrla igralka iz serije Igra prestolov Diana Rigg

London, 10. septembra - V starosti 82 let je umrla britanska gledališka in filmska igralka Diana Rigg, znana po vlogah Emme Peel v televizijski seriji Maščevalci in Olenne Tyrell v seriji Igra prestolov. Znana je tudi po vlogi Tracy, edine ženske, ki je postala gospa Bond v filmu V službi njenega veličanstva iz leta 1969 režiserja Petra R. Hunta, poročajo tuji mediji.