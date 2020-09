Vinski univerzum znova izbira naj mladega slovenskega vinarja

Ljubljana, 10. septembra - Skupnost mladih ljubiteljev vina, znana pod imenom Vinski univerzum, tudi letos v sodelovanju z Lidlom pripravlja prenovljeni natečaj, ki so ga zadnjih sedem let pripravljali pod imenom Lidlov mladi vinar in bo po novem nosil naziv Mladi vinar Slovenije. Z njim želijo mladim vinarjem ponuditi priložnost, da izdelke predstavijo ljubiteljem vina.