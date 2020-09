Ljubljanska borza: Indeks ob odstotek

Ljubljana, 10. septembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,93 odstotka in se ustalil pri 841,47 točke. Posredniki so ustvarili za 2,42 milijona evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše delnice Cinkarne Celje. Pocenile so vse pomembnejše delnice z izjemo delnic Save Re.