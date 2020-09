Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 10. septembra - Vlada je na današnji seji imenovala generalnega direktorja Agencije RS za okolje (Arso) s polnim mandatom in opravila še nekaj kadrovskih imenovanj. Sprejela je novo uredbo o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi in odgovorila na v predsdodnem postopku vloženo mnenje Evropske komisije.