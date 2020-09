Delodajalci lahko oddajo prve zahtevke za izplačilo subvencije za skrajšani delovnik

Ljubljana, 10. septembra - Delodajalci, ki jim je bila s sklepom priznana pravica do subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa in so z zavodom za zaposlovanje že podpisali pogodbo o dodelitvi subvencije, lahko od danes oddajo prve zahtevke za izplačilo subvencije, in sicer za junij in julij. Zahtevke lahko predložijo na zavodovem portalu za delodajalce.