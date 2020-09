ACH Volley: Podarjenega naslova nočemo

Ljubljana, 10. septembra - Odbojkarji ACH Volleyja so že več kot desetletje absolutni vladarji slovenskih odbojkarskih igrišč. Ker lani zaradi epidemije novega koronavirusa prvenstvo ni bilo odigrano do konca, so naslov dobili za zeleno mizo, njihova glavna želja za letos pa je, da si naslov prvakov zagotovijo na igriščih, kjer bo vsaj na začetku dovoljenih 500 gledalcev.