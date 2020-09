MNZ: Mešanih patrulj na meji z Italijo še ni, ker italijanska stran ni potrdila načina sodelovanja

Ljubljana, 10. septembra - Na meji med Slovenijo in Italijo naj bi od 20. avgusta znova delovale mešane slovensko-italijanske policijske patrulje za preprečevanje nezakonitih migracij, a jih še ni. Italijanski varnostni organi do sedaj namreč niso potrdili oblik in načina sodelovanja, so danes za STA pojasnili na slovenskem notranjem ministrstvu (MNZ).