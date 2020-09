Za nevladne organizacije omejevanje možnosti vlaganja prošenj za azil nesprejemljivo

Ljubljana, 10. septembra - Nevladne organizacije so kritične do predloga sprememb zakona o tujcih, ki bi med drugim omejil možnost vlaganja prošenj za azil ob množičnih migracijah in je po njihovem mnenju v nasprotju z odločbo ustavnega sodišča. Na notranjem ministrstvu medtem zatrjujejo, da so sledili ustavni odločbi, sicer pa besedilo zakonskega predloga še ni dokončno.